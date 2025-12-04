Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о новых реалиях на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в «X» .

Министры обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и вопросы расширения политического диалога и сотрудничества.

Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о новых реалиях в регионе Южного Кавказа.

