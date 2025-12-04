В постконфликтный период между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс в процессе нормализации - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - С декабря прошлого года был достигнут значительный прогресс в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, который достиг своего наивысшего уровня благодаря историческому Вашингтонскому саммиту, состоявшемуся 8 августа текущего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время выступления на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщает Trend.

Министр напомнил, что по итогам саммита была принята Совместная декларация, стороны подтвердили, что конфликт уже остался в прошлом, и они начнут строить добрососедские отношения, опираясь на существующие реалии. "В рамках саммита я и мой армянский коллега парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" при участии лидеров Азербайджана, Армении и США в качестве продолжения двусторонних переговоров, завершившихся в марте текущего года", - сказал он.

Кроме того, как отметил министр, вместе с армянским коллегой было подписано совместное обращение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. "За оперативное принятие соответствующего решения Советом министров хочу поблагодарить председательство Финляндии, генерального секретаря ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ и государства-участники", - сказал он.

По словам Д. Байрамова, в результате в регионе де-факто установился мир. "Сегодня, в отличие от нестабильного региона ОБСЕ, Азербайджан и Армения проживают мирный и стабильный период. Обе стороны продвигаются к реализации конкретных мер по различным аспектам на уровне правительства, парламента и гражданского общества. Стремясь придать дополнительный импульс мирному процессу, Азербайджан в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке снял ограничения на транзит продукции в Армению. Эти достижения ясно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры, за которые Азербайджан выступает уже много лет - наилучший путь вперед. Азербайджан как инициатор мирной повестки привержен этому пути и ждет от Армении взаимной политической воли и ответственности. В этом контексте мы подчеркиваем решающее значение доброй воли и своевременного выполнения всех обязательств", - сказал министр.

Глава МИД добавил, что устранение территориальных претензий, которые все еще сохраняются в Конституции Армении, позволит подписать парафированное двустороннее соглашение и впоследствии ратифицировать его, а также установить постоянный мир.

