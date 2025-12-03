ГПС Азербайджана обнародовала данные за ноябрь о нарушениях госграницы

БАКУ/Trend/ - В ноябре Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана успешно реализовала меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы было задержано 27 человек.

Среди них 7 граждан Азербайджана, 12 - Пакистана, 2 - Ирана, по одному - Алжира, Узбекистана, Германии, Турции, Египта и Судана.

В результате мер по борьбе с незаконной миграцией задержано 15 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельным штампом даты и паспортом, либо по чужому документу.

За нарушение правил пограничного режима задержано 586 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В ходе мероприятий по борьбе с преступностью были задержаны и переданы соответствующим органам 402 человека, разыскиваемых правоохранительными органами, 531 человек, которым запрещен выезд из страны, и 50 человек, которым запрещен въезд в страну, были предотвращены.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружено и изъято из оборота 640 килограммов 477 граммов наркотических средств и 15 481 таблетка, относящихся к сильнодействующим наркотикам.

В рамках борьбы с контрабандой обнаружено и изъято контрабандное имущество на общую сумму 57 миллионов 919 тысяч 446 манатов, включая лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

Отмечено, что работа по организации надежной охраны государственной границы продолжается.

