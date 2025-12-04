Президент Ильхам Алиев: Инициатором мирной повестки является именно Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Инициатором мирной повестки является именно Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 4 декабря государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Гость поздравил главу нашего государства с достигнутыми в августе этого года в Вашингтоне результатами в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижения мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это имеет историческое значение, и затронул особую роль Президента США Дональда Трампа в данном вопросе. Глава государства отметил, что инициатором мирной повестки является именно Азербайджан, и подчеркнул, что наша страна и далее продолжит свои усилия для ее продвижения.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).