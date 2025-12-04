Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 декабря.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9817 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,2074 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9817
|AUD
|1,1243
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0132
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1153
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2405
|DKK
|0,2653
|GEL
|0,6299
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2664
|SEK
|0,1811
|CHF
|2,1227
|ILS
|0,5259
|CAD
|1,2178
|KWD
|5,5399
|KZT
|0,3381
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,52
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,1689
|UZS
|0,0143
|PKR
|0,6036
|PLN
|0,4689
|RON
|0,3892
|RUB
|2,2074
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3113
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3189
|TRY
|0,04
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0934
|NZD
|0,9811