Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 декабря

Экономика Материалы 4 декабря 2025 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 декабря

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 декабря.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9817 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,2074 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9817
AUD 1,1243
BYN 0,5745
BGN 1,0132
AED 0,4629
KRW 0,1153
CZK 0,0822
CNY 0,2405
DKK 0,2653
GEL 0,6299
HKD 0,2184
INR 0,0188
GBP 2,2664
SEK 0,1811
CHF 2,1227
ILS 0,5259
CAD 1,2178
KWD 5,5399
KZT 0,3381
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,52
MDL 0,1004
NOK 0,1689
UZS 0,0143
PKR 0,6036
PLN 0,4689
RON 0,3892
RUB 2,2074
RSD 0,0169
SGD 1,3113
SAR 0,453
xdr 2,3189
TRY 0,04
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0934
NZD 0,9811
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости