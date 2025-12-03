Отмечен юбилей народного писателя Азербайджана Кямала Абдуллы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей состоялось мероприятие, посвящённое 75-летию народного писателя, академика Кямала Абдуллы, сообщает Trend Life.

В юбилейном вечере приняли участие видные деятели искусства, представители молодёжи.

Открыл мероприятие заслуженный артист, профессор Азад Шукюров. Он рассказал о богатой научной, творческой и общественной деятельности Кямала Абдуллы. Затем выступили председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Исмаилов, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Джейран Махмудова, профессор, заведующий кафедрой азербайджанской литературы Азербайджанского университета языков, академик Мухтар Иманов, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, режиссёр Азербайджанского государственного академического музыкального театра Аскер Аскеров.

В своих выступлениях они подчеркнули значимость жизненного пути юбиляра, его вклад в развитие азербайджанской науки и культуры. Кямал Абдулла выразил глубокую благодарность организаторам и участникам вечера.

После выступлений состоялся показ спектакля "Bir, iki, bizimki" по одноимённому произведению Кямала Абдуллы в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Спектакль построен на диалоге двух людей из разных миров - их незримых прикосновениях, любви, раскаянии, раздражении, спорах и желании воссоединиться. Зрители встретили премьеру аплодисментами.

