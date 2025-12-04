Назван объем экспорта продукции через иранскую таможню Мехран

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) через таможню Мехран в провинции Илам на западе Ирана было экспортировано около 1,7 миллиона тонн продукции на сумму 1,01 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Таможенного управления иранской провинции Илам Сохраб Камари.

По его словам, в течение 8 месяцев через таможню Мехран экспортировалась продукция в основном в Ирак и другие страны.

Камари отметил, что экспортировались нефтехимическая продукция, сельскохозяйственная продукция, оборудование для электростанций, строительные материалы и другие товары.

Представитель таможни сообщил, что за 8 месяцев через таможню Мехран было транзитом перевезено 80 тысяч тонн продукции. Транзит товаров увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Камари сообщил, что за прошлый иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через таможню Мехран в Ирак и другие страны было экспортировано 3,22 млн тонн продукции на сумму 1,81 млрд долларов США

По его словам, в экспорте продукции через таможню Мехран в среднем участвует 400 грузовиков.

Следует отметить, что таможня Мехран расположена на ирано-иракской границе. Она играет ключевую роль в экспорте иранской нефтехимической продукции и строительных материалов в Ирак.