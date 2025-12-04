Эльчин Амирбеков провел встречи в Берне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Швейцарию представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречи с государственным секретарем Швейцарии по иностранным делам Александром Фазелем, а также с председателем комитета по внешней политике Национального совета Лораном Верли и его заместителем Сибелем Арсланом.

Как сообщает Trend, в ходе встреч было подробно обсуждено текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Швейцарской Конфедерацией. Стороны выразили серьезную волю и взаимный интерес в направлении дальнейшего углубления практического сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также оживления межпарламентских связей.

Эльчин Амирбеков также проинформировал о текущем состоянии и перспективах процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, о конкретных шагах, предпринимаемых Азербайджаном с целью обеспечения стабильного мира и развития в регионе. В этом контексте было разъяснено стратегическое значение восстановления транспортных коммуникаций в регионе и повышения транзитного потенциала Южного Кавказа, в частности, запуска Зангезурского коридора, который включает в себя Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания.

В рамках визита представитель Президента также выступил с презентацией о геополитических процессах на Южном Кавказе и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией на мероприятии, организованном Бернским политическим клубом - влиятельной платформой, объединяющей влиятельных представителей политической и экономической элиты страны, и ответил на вопросы участников.

В ходе проведенных встреч Эльчин Амирбеков подробно проинформировал швейцарскую сторону о разрушении памятников культурного наследия Азербайджана в период армянской оккупации и о масштабной минной проблеме в стране, представил издания на эти темы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!