Сократился объем транзакций через системы быстрых платежей в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года в банки Азербайджана посредством систем быстрых денежных переводов поступило 1,463 миллиарда манатов средств по 2,762 миллиона транзакциям.

Об этом сообщил Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 605,8 миллиона манатов или на 18% меньше по объему проведенных транзакций, а по объему средств – на 210,5 миллиона манатов или на 12,6% меньше.

В то же время, по состоянию на 1 ноября текущего года за пределы банков посредством систем быстрых денежных переводов было переведено 405 миллионов манатов средств за 808,6 тысячи транзакций. Это по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 386,8 тысячи манатов или на 32,3% меньше по объему проведенных транзакций и на 122,8 миллиона манатов или на 23,3% меньше по объему средств.

