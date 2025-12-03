Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Агдеринском районе произошел взрыв мины, есть пострадавший

Происшествия Материалы 3 декабря 2025 18:25 (UTC +04:00)
В Агдеринском районе произошел взрыв мины, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - В Агдеринском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Согласно информации, сельский житель Панахалиев Назим Кямран оглу, 1970 года рождения, .во время выпаса скота на неочищенной от мин территории получил ранение правой ноги в результате взрыва противопехотной мины. Он был эвакуирован в районную больницу.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

Агентство по разминированию, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, требования знаков о минной опасности.

