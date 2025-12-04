Xalq Bank провел торжественную презентацию издания, посвященного выдающемуся художнику XIX века Мирзе Гадиму Иревани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank прошла торжественная презентация издания книги, посвященной выдающемуся художнику XIX века, основателю национальной станковой живописи Мирзе Гадиму Иревани - 26 издания масштабного культурного проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние), сообщает Trend Life.

Презентация вызвала большой интерес. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, литераторы и исследователи, творческой интеллигенции и молодежи. Собравшиеся с интересом перелистывали уникальное издание, делились впечатлениями. Книга, выполненная в трёх языковых версиях - азербайджанской, английской и русской, - предстаёт перед читателем как тщательно продуманный художественный альбом, раскрывающий жизнь и творчество великого мастера в изящном, по-настоящему музейном оформлении.

Перед входом в зал были представлены репродукции работ Мирзы Гадима Иревани, а также ковровые изделия, созданные по мотивам его произведений. Эти экспонаты позволили гостям острее почувствовать дух эпохи и глубину художественного наследия мастера.

На открытии было подчеркнуто, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране проводятся различные юбилейные мероприятия в связи с празднованием 200-летия Мирзы Гадима Иревани. Празднование юбилея художника на государственном уровне является важным шагом в деле сохранения, изучения и популяризации наследия великого мастера среди широкой общественности.

Выступившие депутат Милли Меджлиса - председатель Общины Западного Азербайджана, доктор философии по филологии Азиз Алекберли, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, академик Рафаэль Гусейнов, доктор политических наук, профессор Хикмет Бабаоглу, а также ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Натиг Алиев отметили большой вклад Мирзы Гадима Иревани в азербайджанское искусство и его важной роли в истории национальной культуры.

Издание проливает свет на историческое и культурное наследие древнего азербайджанского города Иреван, в нем рассказывается о нововведениях в искусстве художника, классических восточных орнаментах, искусстве миниатюры.

Творческое наследие Мирзы Гадима Иревани не только бесценно для изучения истории искусства, но и является ключом к пониманию национального наследия. Его произведения, созданные в эпоху, когда традиционная живописная культура Востока переживала новый подъём, соединяют в себе необычайную тонкость письма, глубокое чувство формы и богатую символику. Иревани умело вплетал в свои композиции классические мотивы восточной миниатюры, придавая им новую пластическую выразительность.

Его работы отличаются ясностью композиции, тончайшими цветовыми переходами, внимательностью к деталям и редкой способностью сохранять живое человеческое присутствие в каждом образе. В портретах мастера чувствуется проникновенная человечность, в орнаментальных композициях - величавый дух традиции, стремление запечатлеть красоту родной земли.

Именно благодаря Мирзе Гадиму Иревани азербайджанская станковая живопись получила первые уверенные шаги, а классические художественные мотивы Востока обрели новое дыхание. Его творчество и сегодня продолжает вдохновлять исследователей, художников и ценителей искусства, оставаясь мостом между эпохами и свидетельством неизменной красоты национального наследия.

Произведения художника экспонируются в известных музеях и коллекциях мира. Особое место в его творчестве занимают настенные росписи и живопись, украшавшие когда-то стены Сардарского (Ханского) дворца, а дошедшие до наших дней его творения являются важным компонентом культурного наследия, как Иреванского края, так и всего Азербайджана в целом.

Отметим, что с 4 декабря с 18:00 до 21:00 по будням, и с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям в художественной галерее, расположенной в главном здании Xalq Bank (проспект Иншаатчылар, 22 L) можно будет посетить выставку произведений Мирзы Гадима Иревани. Вход на выставку свободный.

Проект Xalq Əmanəti реализуется Xalq Bank с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия Азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, Таги Тагиева, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, заслуженного художника Джахида Джамала, Алекпера Рзагулиева, Махмуда Тагиева, а также наряду с заслуженным деятелем искусств Ваджией Самедовой и Кямалом Ахмедом, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Гачаева.

Также увидели свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Акимы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, антология, состоящая из произведений поэтов Южного Азербайджана, книга "Монеты Азербайджана" выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник "Антология ашугской литературы", в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

