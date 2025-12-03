Спрос на международные полеты в октябре возрос

БАКУ /Trend/ - Рост спроса на международные полеты (RPK) в октябре увеличился на 8,5% в годовом выражении, сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Отмечается, что двузначные темпы роста показали Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

"Коэффициент загрузки улучшился во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки. Пассажиропоток в Азии показал выдающуюся динамику: заметно выросли перевозки в/из Китая, Японии и Вьетнама - каждое из этих направлений превысило отметку годового роста в 10%. Существенная динамика на Ближнем Востоке частично объясняется низкими показателями прошлого года, когда геополитическая напряженность в регионе приводила к сбоям в авиаперевозках", - сообщает ассоциация.

В разрезе регионов динамика была следующей. Азиатско-Тихоокеанский регион увеличил международный спрос на 10,9%, при росте емкости на 9,1%. Коэффициент загрузки достиг 84,4%, улучшившись на 1,4 п.п. Европа зафиксировала рост спроса на 7,4% при увеличении емкости на 6%, а загрузка поднялась до 86,5% (+1,2 п.п.). Северная Америка продемонстрировала рост RPK на 4,5% при росте ASK на 4,7%, а коэффициент загрузки снизился до 84,2% (-0,1 п.п.). Ближний Восток увеличил спрос на 10,7% при росте емкости на 8,1%; загрузка выросла до 82,5% (+2 п.п.).

Латинская Америка показала рост спроса на 7,2% при росте ASK на 8,2%, коэффициент загрузки снизился до 84,6% (-0,8 п.п.). Африка увеличила спрос на 7,3% при росте емкости на 5,3%, загрузка достигла 74,1% (+1,4 п.п.).