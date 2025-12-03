Спрос на международные полеты в октябре возрос

БАКУ /Trend/ - Рост спроса на международные полеты (RPK) в октябре увеличился на 8,5% в годовом выражении, сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Отмечается, что двузначные темпы роста показали Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.
"Коэффициент загрузки улучшился во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки. Пассажиропоток в Азии показал выдающуюся динамику: заметно выросли перевозки в/из Китая, Японии и Вьетнама - каждое из этих направлений превысило отметку годового роста в 10%. Существенная динамика на Ближнем Востоке частично объясняется низкими показателями прошлого года, когда геополитическая напряженность в регионе приводила к сбоям в авиаперевозках", - сообщает ассоциация.
В разрезе регионов динамика была следующей.
Азиатско-Тихоокеанский регион увеличил международный спрос на
10,9%, при росте емкости на 9,1%. Коэффициент загрузки достиг
84,4%, улучшившись на 1,4 п.п. Европа зафиксировала рост спроса на
7,4% при увеличении емкости на 6%, а загрузка поднялась до 86,5%
(+1,2 п.п.). Северная Америка продемонстрировала рост RPK на 4,5%
при росте ASK на 4,7%, а коэффициент загрузки снизился до 84,2%
(-0,1 п.п.). Ближний Восток увеличил спрос на 10,7% при росте
емкости на 8,1%; загрузка выросла до 82,5% (+2 п.п.).
Латинская Америка показала рост спроса на 7,2% при росте ASK на 8,2%, коэффициент загрузки снизился до 84,6% (-0,8 п.п.). Африка увеличила спрос на 7,3% при росте емкости на 5,3%, загрузка достигла 74,1% (+1,4 п.п.).
|
Регион
|
RPK
|
ASK
|
Загрузка (PLF)
|
Азиатско-Тихоокеанский регион
|
10,9%
|
9,1%
|
84,4% (+1,4 п.п.)
|
Европа
|
7,4%
|
6,0%
|
86,5% (+1.2 п.п.)
|
Северная Америка
|
4,5%
|
4,7%
|
84,2% (-0,1 п.п.)
|
Ближний Восток
|
10,7%
|
8,1%
|
82,5% (+2,0 п.п.)
|
Латинская Америка
|
7,2%
|
8,2%
|
84,6% (-0,8 п.п.)
|
Африка
|
7,3%
|
5,3%
|
74,1% (+1,4 п.п.)