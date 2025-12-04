Доходы Бакинского метрополитена возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" от пассажироперевозок составили 78,871 млн манатов.

По подсчетам Trend на основе данных Государственного комитета по статистике, это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Бакинским метрополитеном было перевезено 162,575 млн пассажиров. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года предприятия и физические лица, осуществляющие деятельность в транспортном секторе Азербайджана, перевезли 177,7 млн ​​тонн грузов и 1,565 млрд пассажиров.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года грузоперевозки увеличились на 2,5%, пассажироперевозки – на 5,4%. 61,3% грузов было перевезено автомобильным транспортом, 27,6% - трубопроводами, 7% - железнодорожным, 3,9% - морским и 0,2% - воздушным транспортом. 89% пассажиров было перевезено на автомобилях, 10,4% - метрополитеном, остальные - другими видами транспорта.