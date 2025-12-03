В Азербайджане в Трудовой кодекс вносятся изменения в связи с оплачиваемой деятельностью иностранцев

БАКУ /Trend/ - При привлечении иностранцев к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане на основании разрешения на работу будет разрешено заключение трудового договора на определенный срок.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, заключение трудового договора на определенный срок также будет разрешено в следующих случаях:

- при прохождении студентами производственного обучения и стажировки,

- при привлечении иностранцев и лиц без гражданства к оплачиваемой трудовой деятельности на территории Азербайджанской Республики на основании разрешения на работу;

- в других случаях, предусмотренных законодательством.

