Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета отправится на гастроли в Оман

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в новом сезоне отправится на гастроли в Оман.

Об этом в интервью телеканалу Real заявил директор театра, народный артист Юсиф Эйвазов, сообщает Trend.

По его словам, проект "Дни оперы и балета" продолжится в предстоящем сезоне.

"Мы завершили подготовку и утвердили постановки нового сезона. В начале года наш оркестр, хор и участники отправятся на гастроли в Оман. Мы исполним "Тоску" в Королевском оперном театре Маската с оркестром и хором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Выступления наших музыкантов за рубежом способствуют их профессиональному росту, расширяют кругозор и, в хорошем смысле, усиливают конкурентоспособность", - сказал он.

Отметим, что спектакль будет показан дважды - 29 и 31 января 2026 года.

