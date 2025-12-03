Оценены возможности сотрудничества в финансовой сфере между Азербайджаном и Южной Кореей

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Служба финансового надзора Южной Кореи обменялись мнениями о будущих возможностях сотрудничества и совместных инициативах.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов в своем аккаунте в X.

"Мы встретились с председателем Службы финансового надзора (СФН) Кореи Ли Чанжином в рамках рабочего визита в Республику Корея. В ходе встречи мы обсудили текущее состояние финансовых секторов обеих стран, проводимые в этих областях реформы, а также работу по развитию сектора. Кроме того, мы поделились мнениями о применении технологических решений и передовых методологий надзора в банковском секторе, на рынке капитала и в страховом секторе. В ходе встречи мы также обменялись мнениями о будущих возможностях сотрудничества и совместных инициативах между Центральным банком и СФН", - говорится в публикации.

