Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Оценены возможности сотрудничества в финансовой сфере между Азербайджаном и Южной Кореей

Экономика Материалы 3 декабря 2025 15:25 (UTC +04:00)
Оценены возможности сотрудничества в финансовой сфере между Азербайджаном и Южной Кореей
Фото: Талех Казимов / X

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Служба финансового надзора Южной Кореи обменялись мнениями о будущих возможностях сотрудничества и совместных инициативах.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов в своем аккаунте в X.

"Мы встретились с председателем Службы финансового надзора (СФН) Кореи Ли Чанжином в рамках рабочего визита в Республику Корея. В ходе встречи мы обсудили текущее состояние финансовых секторов обеих стран, проводимые в этих областях реформы, а также работу по развитию сектора. Кроме того, мы поделились мнениями о применении технологических решений и передовых методологий надзора в банковском секторе, на рынке капитала и в страховом секторе. В ходе встречи мы также обменялись мнениями о будущих возможностях сотрудничества и совместных инициативах между Центральным банком и СФН", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости