Товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 699,4 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 22,5 млн долларов США или на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Грузией составил 1,71% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано продукции на сумму 557,4 млн долларов США. Это на 18 млн долларов США или на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период в экспортированной в Грузию продукции 1,586 млн долларов США пришлось на сырую нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. За аналогичный период прошлого года экспорт вышеуказанной продукции из Азербайджана в Грузию не был зафиксирован.

Таким образом, Грузия заняла 21-е место в списке стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего нефти за отчетный период.

При этом за первые 10 месяцев текущего года в общем объеме экспорта продукции из Азербайджана в Грузию на долю ненефтяных товаров пришлось 273,6 млн долларов США. Это на 39,6 млн долларов США или 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля ненефтяных товаров, экспортируемых в Грузию, в общем объеме экспорта составила 9,16%. Таким образом, Грузия стала 4-м по величине покупателем ненефтяных товаров Азербайджана за отчетный период.

За отчетный период из Грузии в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 142,1 млн долларов США, что на 40,4 млн долларов США или 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 40,862 млрд долларов США. Это на 1,5 млрд долларов США или 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 21,637 млрд долларов США составил экспорт, а 19,225 млрд долларов США – импорт. За последний год экспорт сократился на 1,1 млрд долларов США или 4,9%, а импорт увеличился на 2,6 млрд долларов США или 15,6%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 млрд долларов США, что на 3,7 млрд долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

