Рассматривается переориентирование нефти с КТК на нефтепроводы КазТрансОйл

БАКУ/Trend/ - Рассматривается переориентирование объемов нефти с Каспийского Трубопроводного Консорциума на поставку по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

Об этом сообщили на запрос Trend в КазТрансОйл.

"Информация о технических возможностях системы магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» для такого переориентирования представлена в Министерство энергетики Республики Казахстан. Конкретные объемы и направления поставок нефти, в случае их перенаправления с КТК, будут определяться графиками транспортировки, утверждаемыми Министерством энергетики Республики Казахстан", - отметили в компании.

Напомним, что 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 г. составил около 63 миллионов тонн нефти.