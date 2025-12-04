Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)

Политика Материалы 4 декабря 2025 12:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Как сообщает Trend, выразив удовлетворение встречей с Президентом Азербайджана, гость в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера.

Касаясь основанных на дружбе и доверии отношений между нашими странами, лорд Вернон Коакер подчеркнул заинтересованность в развитии двусторонних связей в плоскости стратегического партнерства.

Глава нашего государства выразил признательность за приветствия и попросил передать и его приветствия Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие Кира Стармера в COP29 и свою встречу с ним.

Отметив богатую историю двусторонних отношений, глава государства подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами началось в энергетическом секторе и впоследствии охватило многие сферы. Президент Ильхам Алиев констатировал наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и в других областях. Коснувшись открытия в настоящее время новой страницы в сотрудничестве между нашими странами в области оборонной промышленности, глава государства оценил это как показатель взаимного доверия.

Гость поздравил главу нашего государства с достигнутыми в августе этого года в Вашингтоне результатами в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижения мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это имеет историческое значение, и затронул особую роль Президента США Дональда Трампа в данном вопросе. Глава государства отметил, что инициатором мирной повестки является именно Азербайджан, и подчеркнул, что наша страна и далее продолжит свои усилия для ее продвижения.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости