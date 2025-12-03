Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Делегация во главе с бригадным генералом США посетила Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 3 декабря 2025 18:22 (UTC +04:00)
Делегация во главе с бригадным генералом США посетила Аллею шехидов (ФОТО)
Фото: Посольство США / X

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности, сотрудничества и сдерживания оружия массового поражения Европейского командования ВС США (EUCOM) бригадным генералом Крисом Маккини, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети "X".

"Делегация во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности, сотрудничества и сдерживания оружия массового поражения Европейского командования ВС США (EUCOM) бригадным генералом Крисом Маккини вместе с сотрудниками министерства обороны Азербайджана посетила Аллею шехидов, чтобы почтить память отдавших свои жизни за Родину", - говорится в публикации.

