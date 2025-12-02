Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Гамбия обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Политика Материалы 2 декабря 2025 23:54 (UTC +04:00)
Азербайджан и Гамбия обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 2 декабря 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Гамбии Серингом Моду Нджие.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения. Особое внимание уделялось председательству Гамбии в ОИС и приоритетам предстоящего председательства Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением и пожелал успехов в работе. Кроме того, обсуждались региональные вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих стран.

Лента

Лента новостей

Читать все новости