Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Экономика Материалы 4 декабря 2025 14:30 (UTC +04:00)
Фото: Mastercard

  • Mastercard, обладая более чем десятилетним глобальным опытом в области мобильности, продолжает задавать стандарты в сфере оплаты общественного транспорта. Открытые платежные решения компании уже внедрены в более чем 300 городах мира, включая Стамбул, Лондон, Амстердам и Сингапур, а их количество стремительно растёт. Все они объединены одной целью — сделать передвижение по городу максимально простым и удобным.
  • Баку готовится к внедрению полноценной open-loop системы, которая позволит пассажирам использовать привычные банковские карты Mastercard или мобильные устройства для оплаты проезда. На данный момент стартует оплата банковскими картами на станциях метро с последующим запуском возможности оплаты и в автобусах.

Mastercard продвигает будущее городской мобильности на фоне начала трансформации системы общественного транспорта Азербайджана с внедрением open-loop-платежей. С запуском приёма банковских карт в метрополитене Баку город делает важный шаг к всемирно признанной модели бесконтактной и «умной» мобильности.

Mastercard обладает более чем десятилетним международным опытом в сфере инноваций мобильности, а системы open-loop-платежей компании уже действуют более чем в 300 городах по всему миру, включая Стамбул, Лондон, Амстердам, Сингапур, Нью-Йорк, Сидней и Милан. Эти системы объединяет одна миссия — сделать передвижение по городам максимально простым и удобным.

Преимущества открытой системы (Open Loop)
В традиционных закрытых системах пассажиры вынуждены приобретать отдельные транспортные карты. Открытая модель устраняет это ограничение: жители и гости города могут рассчитываться обычной дебетовой или кредитной картой Mastercard, смартфоном или носимым устройством — без покупки и пополнения специализированных карт. Это снижает затраты времени, исключает очереди и минимизирует риски потери средств при утере карты. Иностранные путешественники также могут оплачивать проезд своими цифровыми кошельками, не изучая местную тарифную систему.

Глобальный опыт и доказанная эффективность
Open-loop решения Mastercard уже трансформируют транспортные системы в крупнейших мировых мегаполисах:

Лондон стал одним из первых городов, где бесконтактная оплата стала доминирующим способом оплаты проезда, обеспечивая миллионы транзакций ежедневно и снижая операционные расходы.
Нидерланды внедрили национальную interoperable-систему, позволяющую путешествовать по всей стране с одной картой или цифровым устройством.
Сингапур в партнёрстве с Mastercard запустил бесконтактные платежи на всех видах транспорта, усилив статус города как глобального центра интеллектуальной мобильности.
Турция за последние годы значительно увеличила проникновение бесконтактных платежей благодаря масштабному внедрению оплаты банковскими картами в городском транспорте.

Также решения Mastercard успешно работают в Нью-Йорке, Милане, Сиднее и ряде других городов, повышая эффективность тарифного администрирования и улучшая пассажирский опыт.

Взгляд в будущее
По мере глобальной трансформации городской мобильности Mastercard остается технологическим партнером для городов, стремящихся к устойчивому и связанному транспортному будущему. Цифровые платежи помогают снижать затраты на обработку наличных, оптимизировать процессы и создавать удобную среду для миллионов пассажиров.

О Mastercard

Mastercard способствует развитию экономик и расширяет возможности людей в более чем 200 странах и территориях мира. Вместе с нашими партнёрами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может преуспеть. Мы поддерживаем широкий спектр цифровых платёжных решений, делая транзакции безопасными, простыми, умными и доступными. Наши технологии и инновации, партнёрства и сети объединяются, чтобы предложить уникальные продукты и услуги, помогающие людям, бизнесу и государствам реализовывать свой максимальный потенциал.

www.mastercard.com

