Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Mastercard продвигает будущее городской мобильности на фоне начала трансформации системы общественного транспорта Азербайджана с внедрением open-loop-платежей. С запуском приёма банковских карт в метрополитене Баку город делает важный шаг к всемирно признанной модели бесконтактной и «умной» мобильности.

Mastercard обладает более чем десятилетним международным опытом в сфере инноваций мобильности, а системы open-loop-платежей компании уже действуют более чем в 300 городах по всему миру, включая Стамбул, Лондон, Амстердам, Сингапур, Нью-Йорк, Сидней и Милан. Эти системы объединяет одна миссия — сделать передвижение по городам максимально простым и удобным.

Преимущества открытой системы (Open Loop)

В традиционных закрытых системах пассажиры вынуждены приобретать отдельные транспортные карты. Открытая модель устраняет это ограничение: жители и гости города могут рассчитываться обычной дебетовой или кредитной картой Mastercard, смартфоном или носимым устройством — без покупки и пополнения специализированных карт. Это снижает затраты времени, исключает очереди и минимизирует риски потери средств при утере карты. Иностранные путешественники также могут оплачивать проезд своими цифровыми кошельками, не изучая местную тарифную систему.

Глобальный опыт и доказанная эффективность

Open-loop решения Mastercard уже трансформируют транспортные системы в крупнейших мировых мегаполисах:

• Лондон стал одним из первых городов, где бесконтактная оплата стала доминирующим способом оплаты проезда, обеспечивая миллионы транзакций ежедневно и снижая операционные расходы.

• Нидерланды внедрили национальную interoperable-систему, позволяющую путешествовать по всей стране с одной картой или цифровым устройством.

• Сингапур в партнёрстве с Mastercard запустил бесконтактные платежи на всех видах транспорта, усилив статус города как глобального центра интеллектуальной мобильности.

• Турция за последние годы значительно увеличила проникновение бесконтактных платежей благодаря масштабному внедрению оплаты банковскими картами в городском транспорте.

Также решения Mastercard успешно работают в Нью-Йорке, Милане, Сиднее и ряде других городов, повышая эффективность тарифного администрирования и улучшая пассажирский опыт.

Взгляд в будущее

По мере глобальной трансформации городской мобильности Mastercard остается технологическим партнером для городов, стремящихся к устойчивому и связанному транспортному будущему. Цифровые платежи помогают снижать затраты на обработку наличных, оптимизировать процессы и создавать удобную среду для миллионов пассажиров.

