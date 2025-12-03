Встреча руководителей картографических служб ОТГ в Баку даст старт совместной работе — Мерей Мукажан

БАКУ /Trend/ - Проведение второй встречи руководителей картографических учреждений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку имеет особое значение, учитывая, что Азербайджан принял председательство в организации после октябрьского саммита в Габале.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель Генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан в беседе с журналистами.

По его словам, встреча специалистов по картографии в Баку усиливает важность нынешнего этапа сотрудничества стран, поскольку впервые системная работа по подготовке карт проводится под руководством государства-председателя.

Он отметил, что раньше карты стран ОТГ подготавливались третьими сторонами, а теперь сами государства берут этот процесс в свои руки.