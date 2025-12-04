Устранение территориальных претензий в Конституции Армении позволит обеспечить устойчивый мир - министр

БАКУ /Trend/ - Устранение территориальных претензий, которые все еще сохраняются в Конституции Армении, позволит подписать парафированное двустороннее соглашение и впоследствии ратифицировать его, а также обеспечить устойчивый мир.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время выступления на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщает Trend.

По словам Джейхуна Байрамова, сегодня, в отличие от нестабильного региона ОБСЕ, Азербайджан и Армения проживают самый мирный и стабильный период. Обе стороны продвигаются к реализации конкретных мер по различным аспектам на уровне правительства, парламента и гражданского общества.

Министр отметил, что стремясь придать дополнительный импульс мирному процессу, Азербайджан в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке снял ограничения на транзит продукции в Армению. "Эти достижения ясно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры, за которые Азербайджан выступает уже много лет - наилучший путь вперед. Азербайджан как инициатор мирной повестки привержен этому пути и ждет от Армении взаимной политической воли и ответственности. В этом контексте мы подчеркиваем решающее значение доброй воли и своевременного выполнения всех обязательств", - сказал он.

