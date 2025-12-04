Названы доходы AЖД от грузовых и пассажирских перевозок

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь текущего года доход ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) от грузо- и пассажироперевозок составил 296,391 млн манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, объем этих доходов сократился на 27 млн ​​манатов или на 8,3% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

В структуре доходов доходы от грузоперевозок составили 284,320 млн манатов (на 9,8% меньше), в том числе по международным маршрутам – 246,147 млн ​​манатов (на 10,5% меньше), по внутренним – 38,173 млн манатов (на 5,2% меньше).

За отчетный период доходы от пассажироперевозок по "Азербайджанским железным дорогам" составили 12,071 млн манатов (на 48,4% больше), все они пришлись на внутренние маршруты.

В январе-сентябре текущего года по железным дорогам Азербайджана было перевезено 12,507 млн ​​тонн грузов (на 10,3% меньше) и 7,157 млн ​​пассажиров (на 19,5% больше).

Объем транзитных грузоперевозок за отчетный период составил 4,863 млн тонн (на 14% меньше).