В Баку проходит международная конференция "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международная конференция «Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации», посвященная 120-летию Юсифа Мамедалиева.

Как сообщает Trend, конференция проводится совместно с Министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана.

В церемонии открытия конференции принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, дочь академика Юсифа Мамедалиева Севда Мамедалиева, депутаты Милли Меджлиса и другие официальные гости.

В первый день конференции пройдут панельные сессии по темам: «Научная, педагогическая и организаторская деятельность Юсифа Мамедалиева: вклад в развитие азербайджанской и мировой науки», «Современные вызовы химической науки: наследие и инновации», «Научное наследие и горизонты будущего».

Новость обновляется