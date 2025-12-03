Зимнее танго с Джейлой Сеидовой в Баку – посвящается творчеству Астора Пьяццолы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 7 декабря в 19:00 в зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международных конкурсов Джейлы Сеидовой. Концерт "Зимнее танго" посвящен творчеству знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццолы, сообщает Trend Life.

Среди специальных гостей заслуженные артисты и популярные исполнители - Руслан Агабабаев, Самира Ашумова, Ульвия Дадашова, Наргиз Керимова, Самира Дбила-Будагова, Хаял Алиев, Арслан Новрасли, Эльвин Баширов и Алексей Милтых.

Гостям будет представлен вечер, наполненный высоким профессионализмом и живой энергией классической и джазовой музыки.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/ceyla-seyidova/177396

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!