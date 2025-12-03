Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 декабря

3 декабря 2025 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 декабря

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9791 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1951 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9791
AUD 1,1186
BYN 0,5745
BGN 1,0114
AED 0,4628
KRW 0,1157
CZK 0,082
CNY 0,2406
DKK 0,265
GEL 0,63
HKD 0,2184
INR 0,0189
GBP 2,2495
SEK 0,1806
CHF 2,1201
ILS 0,5223
CAD 1,217
KWD 5,5394
KZT 0,3353
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5199
MDL 0,1005
NOK 0,1681
UZS 0,0143
PKR 0,6038
PLN 0,4678
RON 0,3888
RUB 2,1951
RSD 0,0168
SGD 1,312
SAR 0,4529
xdr 2,3132
TRY 0,04
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0922
NZD 0,9779
