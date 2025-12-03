Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9791 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1951 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9791
|AUD
|1,1186
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0114
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1157
|CZK
|0,082
|CNY
|0,2406
|DKK
|0,265
|GEL
|0,63
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2495
|SEK
|0,1806
|CHF
|2,1201
|ILS
|0,5223
|CAD
|1,217
|KWD
|5,5394
|KZT
|0,3353
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5199
|MDL
|0,1005
|NOK
|0,1681
|UZS
|0,0143
|PKR
|0,6038
|PLN
|0,4678
|RON
|0,3888
|RUB
|2,1951
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,312
|SAR
|0,4529
|xdr
|2,3132
|TRY
|0,04
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0922
|NZD
|0,9779