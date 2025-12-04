За короткое время Союз волонтерских организаций прошел большой и успешный путь - Гамид Насибов

БАКУ /Trend/ - За короткое время Союз волонтерских организаций прошел большой и успешный путь, сплотив вокруг себя волонтеров.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Гамид Насибов во время выступления на 8-м Форуме солидарности волонтеров Азербайджана в рамках 7-й "Недели волонтерства Азербайджана", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".

По его словам, каждый молодой человек, занимающийся волонтерской деятельностью, заслуживает самых высоких похвал.

Как отметил завсектором, глава государства неоднократно в своих выступлениях, на встречах с молодежью давал высокую оценку волонтерскому движению.

Он добавил, что этот год стал знаменательным для волонтеров, так как Союзу волонтерских организаций Азербайджана исполняется 5 лет.

