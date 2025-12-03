XXVI Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб имеет большое значение для Азербайджана - Кямаледдин Гейдаров

БАКУ/Trend/ - Проведение 26-й Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей в Азербайджане имеет для нас большое значение. Мы считаем это событие важным шагом на пути к расширению международного сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в своем выступлении на 26-й Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей в Баку.

Он отметил, что на протяжении всей истории люди сталкивались с природными и техногенными катастрофами.

"Азербайджан - страна, подверженная природным и техногенным рискам. Создание в последние годы в нашей стране промышленной и инфраструктурной сети учитывает вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций. Министерство по чрезвычайным ситуациям, созданное в 2005 году распоряжением Президента Ильхама Алиева, оперативно реагирует на события".

