Минэнерго Азербайджана и китайская компания обсудили ход строительства СЭС «Гобустан»

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и президент компании «Universal Energy» Нан И обсудили ход строительства СЭС «Гобустан».

Как сообщает Trend, об этом министр Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках церемонии установки первой панели на 100 МВт-ной СЭС «Гобустан» — первом аукционном проекте по возобновляемым источникам энергии — прошла встреча с президентом компании «Universal Energy» Нан И, находившимся с визитом в нашей стране. Мы обсудили ход строительства станции, расширение сотрудничества, возможности, а также обменялись мнениями о долгосрочном опыте компании в области безопасных технологий хранения энергии", - говорится в публикации.