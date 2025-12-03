Эксперты ОЭСР провели в Азербайджане тренинг по трансфертному ценообразованию

БАКУ /Trend/ - Делегация Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) посетила Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана для проведения тренинга на тему «Введение в проект BEPS (предотвращение размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения) и применение трансфертного ценообразования».

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную службу.

Целью мероприятия является укрепление профессионального потенциала сотрудников ГНС в области политики и администрирования трансфертного ценообразования, а также развитие сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития. В рамках визита были проведены обширные обучающие программы для сотрудников Центрального аппарата ГНС, Учебного центра, Главного управления национальных доходов и Главного управления локальных доходов города Баку.

В рамках визита состоялся обмен мнениями с руководством Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга по темам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!