В Азербайджане стартовала "Неделя волонтерства" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Фонда молодёжи, Союза волонтёрских организаций Азербайджана, Министерства молодёжи и спорта и партнёрства «ASAN xidmət» стартовала «Неделя волонтерства Азербайджана 2025».

Как сообщает Trend, седьмая «Неделя волонтерства Азербайджана», которая пройдёт с 4 по 18 декабря, посвящена «Году Конституции и суверенитета».

4 декабря в Бакинском конгресс-центре состоялась пресс-конференция, посвящённая старту «Недели волонтерства Азербайджана 2025».

На пресс-конференции руководитель отдела информационных технологий и связей с общественностью Фонда молодёжи Парвана Джалаллы подчеркнула, что волонтёрство стало образом жизни молодёжи нашей страны, и «Неделя волонтёрства» внесла значительный вклад в развитие волонтёрской деятельности.

Выступивший далее председатель Союза волонтёрских организаций Азербайджана Вугар Алиев отметил, что «Неделя волонтёрства» имеет большое значение для дальнейшего расширения волонтёрского движения в стране, поощрения активного участия молодёжи в общественных процессах и укрепления сотрудничества между государственными структурами и общественностью. Проведение недели накануне Международного дня волонтёров – 5 декабря – является одним из важных шагов для более широкого празднования этого дня в нашей стране. В рамках недели будут реализованы различные социальные проекты, образовательные мероприятия и массовые волонтёрские акции для более чем 20 тысяч волонтёров во многих городах и районах страны.

Затем представитель Министерства молодёжи и спорта Ульвия Ахундова и представитель «ASAN Xidmət» Бёюкханым Бабаева представили информацию о поддержке партнёрских организаций в проектах, проводимых в рамках «Недели волонтёрства».

Отметим, что проекты, которые пройдут в рамках «Недели волонтёров Азербайджана 2025», будут посвящены темам: «Победа: 5 лет», «Конституция – 30 лет», «Национальное единство», «Союз волонтёрских организаций Азербайджана – 5 лет», «Волонтёр от всего сердца» и «Суверенный Азербайджан».

Проекты, реализуемые в этот период, знаменующий 5-ю годовщину нашей славной Победы, направлены на укрепление верности традициям государственности нашей страны, национальной солидарности и духа патриотизма в целом.

Все мероприятия, организованные в течение недели, будут способствовать расширению участия молодёжи-волонтёров в общественных процессах, а также укреплению их приверженности государственности, суверенитету и национальным ценностям.

Следует отметить, что с 2018 года «Неделя волонтёрства Азербайджана», которая ежегодно проводится 5 декабря – накануне Международного дня волонтёров и стала уже традиционной, реализуется при совместной поддержке Фонда молодёжи и организаций-партнёров. Мероприятия, организованные в рамках этой программы, не только предоставляют волонтерам возможности для личностного развития, но и еще больше укрепляют их позиции как движущей силы позитивных изменений в обществе.

