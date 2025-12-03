Мобильная тренинговая группа НАТО проводит семинар в Баку

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству» с НАТО на 2025 год, Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится семинар на тему «Борьба с самодельными взрывными устройствами».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В мероприятии принимают участие военнослужащие Главного управления Инженерных войск министерства обороны и подчинённых ему воинских частей, а также офицеры с инженерной специальностью из специальных военных учебных заведений.

В ходе семинара участникам представляются брифинги по различным темам.

Семинар продлится до 5 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!