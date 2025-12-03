Yelo Bank провёл встречу «Tea Talk» для женщин-предпринимателей (ФОТО)

Yelo Bank придаёт особое значение развитию и обмену знаниями среди женщин-предпринимателей и активно поддерживает различные инициативы в этом направлении. На этот раз Банк стал партнёром очередной встречи «Tea Talk», проведённой совместно с Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA). Мероприятие, объединившее женщин, работающих в сфере образования, создало ценную площадку для обмена опытом и установления профессиональных связей в тёплой и дружественной атмосфере.

В начале встречи представители Yelo Bank представили специальные кредитные продукты и другие банковские услуги, разработанные для женщин-предпринимателей. Тренер Садай Альвердиев, директор компании «Bravo Технологии» и эксперт с многолетним опытом, поделился с участницами тонкостями управления бизнесом в сфере образования, привёл реальные примеры и представил эффективные подходы к управлению.

В ходе дискуссий участницы обсудили актуальные вызовы, возможности развития и перспективы сотрудничества в образовательном секторе. Женщины обменялись мнениями, ознакомились с новыми идеями и поделились собственным опытом.

Для Yelo Bank такие встречи имеют особую значимость, поскольку способствуют поддержке женщин-предпринимателей и развитию новых деловых контактов. Недавно Банк представил микрокредит на льготных условиях для укрепления их бизнес-деятельности. Этот продукт помогает женщинам-предпринимателям получать более доступную финансовую поддержку. Подробная информация о кредите: https://bit.ly/4LqL1N.

Хотите оформить кредит для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



