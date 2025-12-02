Азербайджан вновь избран в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей

БАКУ/ Trend/ - 1–2 декабря 2025 года прошло 16-е Совещание государств-участников Второго протокола ЮНЕСКО к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, по итогам заседания Азербайджанская Республика была избрана членом Комитета по защите культурных ценностей на 2025–2029 годы.

За четыре вакантных места в Комитете претендовали шесть государств. В результате конкурентного голосования Азербайджан набрал наибольшее число голосов уже в первом туре.

Комитет создан для обеспечения защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, мониторинга соблюдения Гаагской конвенции 1954 года и ее Второго протокола, а также оказания технической, правовой и институциональной поддержки странам.

МИД Азербайджана отмечает, что переизбрание страны в Комитет отражает ее позитивный международный имидж в сфере охраны культурного наследия, активную работу на глобальных платформах и последовательную государственную политику в этой области.

Азербайджан ранее входил в состав Комитета в 2021–2025 годах.