Сумгайыт в музыке из известных фильмов азербайджанского и мирового кинематографа (ФОТО)

Культура Материалы 3 декабря 2025 17:36 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend Life/ - Эстрадно-симфонический оркестр Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова представил во Дворце культуры "Химик" города Сумгаит гастрольную концертную программу. Музыкальный вечер был посвящён киноискусству и представлен в формате специальной программы, составленной из произведений, написанных для известных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Концерт прошёл при поддержке Министерства культуры Азербайджана в рамках масштабных гастрольных туров творческих коллективов, действующих при ведомстве, по различным регионам страны. Проект приурочен к 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли. Главным продюсером мероприятия выступила Ульвия Бябирли, руководителем проекта - Гусейнага Асланов, дирижёром - Эллада Мамедова.

В программе были исполнены музыкальные произведения из известных фильмов азербайджанского и мирового кинематографа. Проект объединил эстетику музыки и кино на сцене, подарив зрителям одновременно и эстетическое наслаждение, и атмосферу тёплой кинематографической ностальгии.

