ОБСЕ наблюдает прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном - Элина Валтонен

БАКУ /Trend/ – ОБСЕ наблюдает позитивный прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на заседании Совета министров ОБСЕ.

"В августе мы достигли консенсуса о закрытии структур Минской группы, что стало жизненно важным шагом, поддержавшим мирный процесс и снявшим крупное препятствие для принятия бюджета ОБСЕ", - сказала Валтонен.

Напомним, что ОБСЕ официально завершила Минский процесс и упразднила связанные с ним структуры 30 ноября 2025 года.

Отметим, что Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта при сопредседательстве России, США и Франции, однако урегулирования достигнуто не было. Азербайджан долгое время требовал роспуска Минской группы как предварительного условия для продвижения к официальному мирному соглашению с Арменией. Министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения направили обращение к председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.