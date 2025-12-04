Портфель бизнес-кредитов банков Азербайджана по промышленному сектору увеличился

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября 2025 года портфель бизнес-кредитов банков Азербайджана по промышленному сектору составил 2,692 млрд манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, кредитный портфель в указанном секторе сократился на 8 млн манатов, или 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 101,9 млн манатов, или 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, объём бизнес-кредитов, выданных банками в промышленном секторе, по состоянию на 1 октября 2025 года составил 2,684 млрд манатов, а по состоянию на 1 ноября прошлого года – 2,794 млрд манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября 2025 года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 0,4% или 127,6 млн манатов и составил 29,404 млрд манатов. Из кредитного портфеля 15,623 млрд манатов (53,1%) составили бизнес-кредиты, 9,232 млрд манатов (31,4%) – потребительские кредиты, а 4,548 млрд манатов (15,5%) – ипотечные кредиты.