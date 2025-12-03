В состав жюри кинопремии Qızıl Pəri вошли 30 профессионалов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Гильдии профессиональных кинорежиссеров, при поддержке Гильдии актёров и Гильдии продюсеров, Киноакадемия Азербайджана проводит конкурс работ профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) 2025 года в области кино и телевидения, сообщили Trend Life в пресс-службе оргкомитета премии.

Просмотр значительной части конкурсных работ уже завершён в кинозалах киностудии "Азербайджанфильм" и киноцентра "Низами", которые оказывают организационную поддержку премии Qızıl Pəri. В данный момент продолжаются индивидуальные онлайн-просмотры фильмов.

В состав жюри вошли 30 профессионалов - режиссёры, сценаристы, операторы, художники, композиторы, актёры и продюсеры. Возглавляет жюри сценарист, народный поэт Азербайджана Рамиз Ровшан, который обозначил главный критерий оценки конкурсных работ – "Искусство и профессионализм".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!