Обнародован объём переработки газа на заводе компании «Южный Парс»

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) на восьмом перерабатывающем заводе иранской газовой компании "Южный Парс" было переработано более 12 миллиардов кубометров газа.

По информации Trend, об этом сказал журналистам директор восьмого перерабатывающего завода иранской газовой компании "Южный Парс" Хади Чабук.

По его словам, на заводе ежедневно перерабатывается более 52 миллионов кубометров газа. Переработанный газ составляет более 6% от общего объёма потребления газа в стране. Это считается важной долей в удовлетворении энергетических потребностей страны.

Чабук добавил, что восьмой перерабатывающий завод также обеспечивает сырьем нефтехимические предприятия, расположенные в регионе.

Представитель компании сообщил, что 56 тысяч баррелей газового конденсата в сутки с 8-го НПЗ в то же время транспортируются в компанию Perus Gulf Star Oil Company для производства бензина.

Следует отметить, что газ с 20-й и 21-й фаз газового месторождения Южный Парс (Северный Купол в Катаре), совместного газового месторождения Ирана и Катара, перерабатывается на 8-м НПЗ иранской компании South Pars Gas Company. Этот завод может производить 50 миллионов кубометров бессернистого газа в сутки, 75 тысяч баррелей газового конденсата, 400 тонн серы, 1,05 миллиона тонн сжиженного природного газа и 1 миллион тонн этана в год.

Компания South Pars Gas Company перерабатывает насыщенный газ, добываемый на газовом месторождении Южный Парс. Более 75% потребляемого в стране газа поставляется этой компанией. Компания имеет 13 НПЗ.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный Купол в Катаре) является совместным иранско-катарским газовым месторождением. Запасы этого месторождения оцениваются в 51 триллион кубометров газа, из которых 36 триллионов кубометров могут быть извлечены. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.