Азербайджанские артисты были встречены в Карачи с большой любовью и интересом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде и солист ММЦ, заслуженный артист, исполнитель на нагаре Кямран Керимов с успехом выступили в торжественном концерте с участием звёзд - Mega Music Concert на Всемирном культурном фестивале, который во второй раз прошёл в городе Карачи (Пакистан), сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Торжественное открытие программы фестиваля было начато выступлениями азербайджанских музыкантов. В ходе высокоорганизованного фестиваля исполнения Сахиба Пашазаде и Кямрана Керимова, демонстрирующие азербайджанский мугам и национальные музыкальные инструменты, были встречены с большой любовью и интересом.

В программе прозвучали различные виды азербайджанского мугама и произведения пакистанской национальной музыки. В концерте также приняли участие известные пакистанские исполнители Фарис Шафи, Миша Шафи, Гизри, Дарабу. Широкая аудитория фестиваля тепло встречала азербайджанских музыкантов, многократно аплодируя их выступлениям.

