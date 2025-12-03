Baku Network подключился к Платформе аналитических центров

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение по исследованию и анализу Baku Network официально подключился к Платформе аналитических центров.

Как сообщает Trend, это решение дает новый импульс расширению сотрудничества между ведущими аналитическими центрами, работающими в интеллектуальной экосистеме страны.

Baku Network, созданная как независимая неправительственная организация, известна своим глубоким анализом международных событий, тенденций глобальной безопасности и геополитических процессов. Центр всесторонне изучает политические, экономические и связанные с безопасностью факторы, которые могут повлиять на национальные интересы Азербайджана, и готовит исследования, отражающие будущее региона.

Команда центра состоит из высококвалифицированных специалистов с международным опытом, широким кругозором и опытом работы.

Присоединение Baku Network к Платформе аналитических центров - это не только важный этап в институциональном развитии организации, но и новый вклад в укрепление культуры аналитического мышления в стране.

Платформа аналитических центров, начавшая свою деятельность в 2024 году, представляет собой единую интеллектуальную сеть, объединяющую институты, специализирующиеся на внутренней политике, экономике, безопасности, международных отношениях и других стратегических направлениях в Азербайджане. Целью является усиление координации, информационного обмена, научной и стратегической синхронизации между аналитическими центрами.

Участие Baku Network в платформе еще больше укрепляет аналитическое пространство страны и обеспечивает дополнительную интеллектуальную поддержку формированию национального стратегического видения.

Следует отметить, что в июле этого года аналитический центр Baku Network впервые в Европе поднял вопрос об азербайджанских журналистах, погибших в результате армянской агрессии, и провел ряд мероприятий в этом направлении.

В рамках организованной в Париже выставки Baku Network представил общественности материалы о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и другие иностранные журналисты.

Мероприятие прошло в Азербайджанском культурном центре в Париже в рамках проекта Baku Network - «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана». Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и посольства Азербайджана во Франции.

Участникам выставки, а также гостям презентации, посвященной 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия, которая прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО, были розданы буклеты, посвященные памяти погибших журналистов. Презентация прошла в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия.

