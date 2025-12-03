Кыргызстан и Пакистан обсуждают логистику для ускорения торговли – к визиту Президента Садыра Жапарова

БАКУ /Trend/ - В условиях меняющейся региональной геоэкономики, страны, не имеющие выхода к морю, стремятся активнее интегрироваться в международные логистические и энергетические цепочки. Для Кыргызстана приоритетным направлением становится формирование устойчивых транспортных маршрутов и энергетических коридоров, которые связывают Центральную и Южную Азию. На этом фоне сотрудничество с Пакистаном приобретает особую стратегическую значимость.

Дипломатические отношения между Бишкеком и Исламабадом налажены с 1992 года и укрепляются на таких площадках, как ООН, ШОС, Организация исламского сотрудничества и ОЭС. Однако политические контакты на высшем уровне оставались нечастыми: предыдущий визит Президента Кыргызстана в Пакистан состоялся в 2005 году. Именно поэтому государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, запланированный на 3–4 декабря 2025 года, воспринимается как важный шаг к активизации диалога. В рамках визита по приглашению премьер-министра Шахбаза Шарифа глава кыргызского государства проведет встречи с руководством Пакистана, включая Президента Асифа Али Зардари, спикера Национальной ассамблеи и председателя Сената. Также запланирован кыргызско-пакистанский бизнес-форум, который должен стать ключевой площадкой для обсуждения новых экономических возможностей.

Несмотря на длительную историю отношений, объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Пакистаном остается значительно ниже потенциального уровня. Посол Кыргызстана в Пакистане заявлял, что по итогам 2024 года товарооборот достиг лишь 16 миллионов долларов. В начале 2025 года (за январь–май) двусторонняя торговля составила около 7,7 миллиона долларов. В торговле сохраняется выраженный дисбаланс в пользу Пакистана. За этот период (январь–май 2025 года) экспорт Кыргызстана достиг только 487,000 долларов, тогда как импорт из Пакистана превысил 7,2 миллиона долларов.

Однако Бишкек и Исламабад подтверждают амбициозную цель - увеличить объем торговли до 100 миллионов долларов в краткосрочной перспективе и до 500 миллионов долларов в долгосрочной. Для достижения этих показателей в июле 2025 года стороны подписали меморандумы о взаимопонимании в области стандартизации, содействия инвестициям и халяльной торговли. Важным шагом стал и документ, согласованный 29 ноября 2025 года Кыргызстаном, Пакистаном, Ираном и Турцией в рамках ОЭС, который направлен на упрощение таможенных процедур и расширение цифровых решений.

Инвестиционное сотрудничество демонстрирует более позитивную динамику. По данным Национального агентства по инвестициям, прямые иностранные инвестиции из Пакистана за последние пять лет стабильно росли, достигнув максимума в 2023 году, когда их объем составил 6,9 миллиона долларов. В 2024 году показатель снизился до 4,6 миллиона долларов, однако все еще оставался выше уровня начала десятилетия. Начиная с 2020 года, пакистанские инвестиции распределялись следующим образом: в 2020 году - 2 миллиона долларов, в 2021 году - 1,2 миллиона, в 2022 году - 4,4 миллиона, в 2023 году - 6,9 миллиона, а в 2024 году - 4,6 миллиона долларов. По оценкам ведомства, интерес пакистанского бизнеса укрепляется, прежде всего, в таких направлениях, как разработка месторождений золота, меди, гранита и вольфрама.

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается развитие логистических и энергетических маршрутов. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Толкунай Таалайбекова подчеркивает, что именно логистика и технологическое взаимодействие создают основу для развития отношений между двумя странами.

Центральным проектом в энергетике остается CASA-1000. Его стоимость превышает 1,2 миллиарда долларов, а цель заключается в экспорте гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан и Афганистан. Работы на кыргызской и таджикской территориях завершены, пакистанская часть проекта ожидает завершения к концу 2025 года, а афганская - к 2027 году. После запуска Кыргызстан и Таджикистан смогут ежегодно поставлять до пяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно примерно пяти процентам годового потребления Пакистана. По расчетам кыргызского министерства энергетики, участие в проекте обеспечит Кыргызстану и Таджикистану доход до 250 миллионов долларов в год. В ходе предстоящего визита ожидается подписание нового меморандума о сотрудничестве в области энергетики и обсуждение возможности подключения Пакистана к проекту трансграничной ЛЭП Кыргызстан–Китай–Пакистан.

Не менее значимо и транспортное направление. Отсутствие выхода к морю и необходимость транзита через Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан создают дополнительные сложности для кыргызского бизнеса. Решением может стать соединение железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан с трансафганским маршрутом Узбекистан–Афганистан–Пакистан. Такая связка предоставит Кыргызстану доступ к пакистанскому порту Карачи. В июле 2025 года кыргызская делегация под руководством заместителя председателя Кабинета министров Эдила Байсалова провела переговоры с руководством Karachi Port Trust и ознакомилась с инфраструктурой контейнерного терминала Hutchison Ports Pakistan. Одновременно Кыргызстан предложил Пакистану рассмотреть использование логистического центра “Ат-Баши” для нужд Национальной логистической корпорации Пакистана.

Государственный визит Президента Садыра Жапарова в Пакистан приобретает стратегический характер на фоне активизации сотрудничества в 2025 году. Страны подписали ряд ключевых документов летом и осенью, заложив основу для масштабных проектов в сфере транспорта, цифровизации и энергетики. Завершение строительства CASA-1000, обсуждение новых железнодорожных маршрутов и развитие инвестиционного партнерства создадут условия для перехода к практической фазе взаимодействия. Для Кыргызстана это шанс значительно укрепить экономические позиции и получить устойчивый доступ к рынкам Южной Азии, а для Пакистана — возможность расширить энергетическую базу и усилить связность с Центральной Азией. Потенциал этих инициатив позволяет рассчитывать, что заявленные сторонами цели по увеличению торговли и экономического взаимодействия могут стать достижимыми в ближайшей перспективе.