Зангезурский коридор выведет интеграцию между тюркскими странами на новый уровень - Джейхун Джалилов

Политика Материалы 3 декабря 2025 22:00 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор является одним из ключевых проектов, определяющих будущий экономический облик региона.

Как сообщает Trend, об этом, выступая на форуме в Нахчыване, сказал полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Джейхун Джалилов.

Он отметил, что коридор, который будет реализован благодаря политической воле Президента Азербайджана, создаст прямое сухопутное сообщение между Турцией и Азербайджаном, ускорит региональную торговлю и логистику.

«Зангезурский коридор выведет интеграцию между тюркскими государствами на новый уровень», — подчеркнул Д. Джалилов.

