Яркие роли выдающегося актера Мамедрзы Шейхзаманова: Его жене сотрудники НКВД предложили развестись с мужем... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся вечер памяти, посвящённый 110-летию выдающегося театрального и киноактёра, народного артиста Мамедрзы Шейхзаманова. В рамках мероприятия была открыта фотогалерея, отражающая яркую жизнь и многогранное творчество мастера, сообщает Trend Life.

Мамедрза Шейхзаманов (1915–1990) является одной из ключевых фигур азербайджанского театра и кинематографа XX века. Он снялся в десятках художественных фильмов и спектаклей, обладая неповторимым талантом и яркой харизмой, а также внёс значительный вклад в развитие дубляжа в Азербайджане. Его работы отличались глубиной образов, выразительностью и мастерством перевоплощения, благодаря чему он снискал любовь и признание публики.

Вечер открыл директор Фонда, заслуженный деятель искусств Азербайджана Джамиль Гулиев, который поделился личными воспоминаниями о работе с Мамедрзой Шейхзамановым, рассказав о его выдающихся достижениях в кинематографе и сфере дубляжа. Затем с воспоминаниями и мыслями о творческом наследии актёра выступили народные артисты Абдул Махмудов и Халида Гулиева, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, заслуженный журналист Акиф Али и кандидат филологических наук, доцент Фирудин Курбансой. Все они подчеркнули значимость Мамедрзы Шейхзаманова для театрального и кинематографического искусства Азербайджана, его уникальный талант и неподражаемый творческий почерк.

В завершение вечера дочь актёра Афаг Шейхзаманова выступила от имени семьи, выразив благодарность Министерству культуры Азербайджана и Государственному фонду кино Азербайджана за организацию памятного мероприятия.

Программа вечера также включала демонстрацию видеоочерков о жизни и творчестве актера, фрагментов фильмов с его участием, а также архивных материалов - выступлений актеров и режиссеров Амалии Панаховой, Эльхана Гасымова и Тофига Исмаилова, посвящённых 95- и 100-летним юбилеям актёра.

Мероприятие стало не только данью памяти великому мастеру, но и ярким напоминанием о его наследии, которое продолжает вдохновлять современное поколение артистов и зрителей.

Мамедрза Шейхзаманов родился 4 августа 1915 года в Гяндже. Он был третьим ребенком в семье хранителя святилища Имамзаде − Гаджи Иса бека из рода великого Низами Гянджеви. В двухлетнем возрасте Мамедрза потерял отца, поэтому вся тяжесть легла на плечи его матери Беюкханым, на попечении которой остались также его сестра и брат. С установлением советской власти их имущество было конфисковано, а их род подвергался репрессиям за участие в создании Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 годах, некоторых из родственников расстреляли, кого-то отправили в ссылку. В принадлежавшем им доме была создана фабрика, а семье выделили одну комнату.

В школе, где Мамедрза Шейхзаманов получил начальное образование, литературу и историю преподавал Самед Векилов (выдающийся поэт Самед Вургун), который первым заметил в ребенке природный талант чтеца и актера. Мамедрза с неизменным успехом выступал на всех школьных праздничных мероприятиях. Причем при составлении программы стихи для него всегда подбирал сам Самед Вургун. Однако Мамедрза мечтал стать архитектором. Он поступил в Гянджинский строительный техникум, но и здесь занимался в драмкружке, где его и приметил главный режиссер Гянджинского драматического театра Габиб Исмайлов. Он предложил талантливому 19-летнему юноше поступить в студию при театре и Мамедрза согласился с условием, что будет продолжать учебу. Однако театральная сцена настолько увлекла его, что он решил связать судьбу с творчеством.

Талантливый молодой актер сразу же полюбился зрителям. В числе его поклонниц была юная Нигяр, которая не пропускала ни одного спектакля с участием Мамедрзы. 18-летняя Нигяр и 23-летний Мамедрза полюбили друг друга и решили связать свои судьбы. Но родители Нигяр не хотели, чтобы она выходила замуж за актера из репрессированной семьи. В 1938 году молодые решили пожениться без родительского благословения. Своей заботой и преданностью Мамедрзе удалось завоевать расположение родителей Нигяр. Вскоре в молодой семье родилась дочь Лейла. Это было время сталинских репрессий, Мамедрзу обвинили в пантюркизме и сослали в Семипалатинскую область Казахстанской ССР. Его жене сотрудники НКВД предложили развестись с мужем. Но Нигяр отказалась и последовала за ним в далекую ссылку. Мамедрза стал учителем математики в одной из местных школ, а Нигяр преподавала там литературу. В этот период у них появилось ещё двое детей - близнецы. Но мальчики не перенесли тяжёлых жизненных условий и умерли в младенчестве.

По истечении семи лет Мамедрза вернулся с семьей домой и при поддержке Самеда Вургуна продолжил творческую деятельность. Позже в семье родились две дочери – Афаг и Айтен.

Выступая на сценах Гянджинского государственного драматического театра и Азербайджанского государственного академического драматического театра, Мамедрза Шейхзаманов создал сценические образы, отличающиеся своим национальным колоритом и оригинальностью. Среди лучших ролей - образы в спектаклях "Фархад и Ширин", "Вагиф", "Отелло", "Айдын", "Гачаг Наби", "Глазной врач", "Яшар", "Антоний и Клеопатра", "Мертвецы", "Дьявол", "Кремлевские куранты" и другие.

Благодаря уникальному тембру голоса, прекрасной дикции его привлекали к работе по дубляжу фильмов. Запомнились зрителям и слушателям также телепередачи и постановки с участием Мамедрзы Шейхзаманова и его выступления в республиканских радиопередачах.

С 1956 года имя Мамедрзы Шейхзаманова в фильмах неизменно привлекало зрителей. После картины "Бахтияр" с участием великого Рашида Бейбутова, где Шейхзаманов сыграл профессора Раджабова, последовали такие яркие роли, как образ врача Элдосту в фильме-сказке "Тайна одной крепости", полковника Гурбанова в картине "Можно ли его простить?", Дервиша в "Сказании о любви", секретаря райкома Шарифоглу в культовом фильме "Великая опора". Комедийные способности актера раскрылись в образе Ширин-киши в комедии "Где Ахмед?". Среди других ролей - мастер кисти в киноновелле "Лифтерша", Махмуд во "Фламинго, розовая птица", Али-киши в фильме "По следам чарвадаров", губернатор в фильме "Мститель из Гянджабасара" (Гатыр Мамед), шейх Азам в "Насими", мастер Рахман в "Иду на вулкан" и т.д.

В фильме Расима Оджагова "Звук свирели" Мамедрза Шейхзаманов воплотил образ аксакала (Исфандияр-киши), который потерял на войне сына и не верил в его смерть, и который, несмотря на выпавшую тяжелую долю, всем оказывал помощь, поддерживал в трудные моменты. В фильме есть эпизод, где Исфандияр-киши исполняет на сазе "Ruhani". Очевидцы вспоминают, что было снято девять дублей, и каждый раз у Мамедрзы Шейхзаманова и сельчан из глаз шли слезы. Позднее Мамедрза Шейхзаманов сказал: "Я сыграл самого себя…". Играя на сазе, он вспоминал свою тяжелую жизнь…