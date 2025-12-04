Обсуждено сотрудничество Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Всемирного банка

БАКУ/Trend/ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с миссией Всемирного банка.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Байрамов, отметив успешный опыт сотрудничества Министерства со Всемирным банком за прошедший период, представил информацию о реформах, проведенных в сфере инвалидности и реабилитации в нашей стране за последние годы.

Постоянно совершенствуется цифровая инфраструктура системы оценки инвалидности. С 1 июля 2022 года, благодаря применению новых критериев, основанных на передовой мировой практике, оценка инвалидности будет проводиться по более широкому спектру и на основе процента утраты функций организма.

Кроме того, была отмечена работа, проделанная в сфере предоставления реабилитационных услуг и средств, а также инновации в этой сфере.

Члены миссии – руководитель представительства Всемирного банка в стране Стефани Шталлмейстер, старшие специалисты по социальной защите Марияна Ярасевич и Александра Посарак, а также аналитик по операциям Нигяр Саидихова – высказали свое мнение о проводимых реформах.

На встрече были представлены новые консультационные услуги Всемирного банка в области системы инвалидности и исследования в рамках аналитики, а также состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве в области инвалидности.

