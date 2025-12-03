Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Завершилась встреча Президента России Владимира Путина с спецпосланником президента США (ФОТО)

В мире Материалы 3 декабря 2025 02:15 (UTC +04:00)
Завершилась встреча Президента России Владимира Путина с спецпосланником президента США (ФОТО)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Завершилась встреча Президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает Trend.

Переговоры продолжались более пяти часов.

Со стороны России во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представлял предприниматель, инвестор и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

