Токаев и Рахмон отметили развитие казахско-таджикских отношений

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Сообщается, что в ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.

"Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит личный вклад Президента Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами.

Собеседники также рассмотрели график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.