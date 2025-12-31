Узбекистан и Израиль обсудили перспективы расширения двусторонней торговли

ТАШКЕНТ /Trend/ -- 29 декабря министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Узбекистане Гидеоном Люстигом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе которых были обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Сообщается что, собеседники отметили устойчивый рост узбекско-израильского товарооборота и указали на значительные возможности для его дальнейшего расширения и диверсификации. Отдельный акцент был сделан на активизацию прямых связей между деловыми кругами двух стран, а также на углубление практического сотрудничества между профильными ведомствами.

В числе ключевых направлений обсуждения оказались вопросы привлечения инвестиций, наращивания промышленной кооперации, реализации совместных проектов и формирования благоприятных условий для долгосрочного присутствия израильского бизнеса в экономике Узбекистана.

По итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении практического партнёрства и продолжении конструктивного диалога по основным направлениям двусторонней повестки.